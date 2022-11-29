النجف تواجه الازدحامات الصباحية بتجربة لمدة شهر.. وثيقة

شفق نيوز/ قررت محافظة النجف، اليوم الثلاثاء، مواجهة الازدحامات الصباحية بتغيير موعد الدوام الرسمي لبعض الدوائر الحكومية على سبيل التجربة لمدة شهر واحد.

وجاء في وثيقة رسمية موقعة من المحافظ ماجد الوائلي، تنشرها أدناه وكالة شفق نيوز، إنه بسبب الازدحامات الصباحية فقد أوعز محافظ النجف الى الوحدات الادارية ودوائر فك الارتباط بتغيير وقت الدوام الرسمي من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة السابعة على سبيل التجربة لمدة شهر واحد.