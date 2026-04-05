النجف تنفي وجود أزمة غاز: الإرباك سببه زيادة الطلب

شفق نيوز- النجف

أكدت الحكومة المحلية في محافظة النجف الأشرف، يوم الأحد، عدم وجود أزمة حقيقية في تجهيز مادة غاز الطبخ، مشيرة إلى أن زيادة الطلب نتيجة تخوف المواطنين والتوجه نحو خزن الأسطوانات تسببت بإرباك مؤقت في عمليات التوزيع.

وقال مدير الإعلام والاتصال الحكومي، أحمد الفتلاوي، لوكالة شفق نيوز، إن "السلطات اعتمدت آلية لتنظيم توزيع أسطوانات الغاز بالتعاون مع شركة توزيع المنتجات النفطية، عبر نشر مئات المشرفين والتنسيق مع مخاتير المناطق لضمان توزيع عادل ومنظم، مع تخصيص أرقام هاتفية لمتابعة الشكاوى".

وأضاف أن "معدل الإنتاج السابق كان يبلغ نحو 22 ألف أسطوانة غاز يومياً، وهي كمية تغطي حاجة المحافظة بالكامل، فيما يتراوح الإنتاج الحالي لمعامل الغاز لأكثر من 21 ألفاً و800 أسطوانة يومياً".

وأوضح الفتلاوي، أن "محافظة النجف تضم 13 معملاً لإنتاج الغاز، بينها معملان حكوميان هما معمل غاز النجف الشمالي ومعمل غاز النجف الجنوبي، إضافة إلى 11 معملاً أهلياً"، مؤكداً "استمرار العمل لضمان استقرار تجهيز مادة الغاز ومنع حدوث أي نقص في الأسواق".

وتشهد محافظة النجف منذ عدة أيام أزمة حادة في توفير غاز الطبخ السائل، نتيجة انخفاض الكميات الواردة إلى المحافظة، ما انعكس بشكل مباشر على الإنتاج المحلي ورفع من حدة معاناة الأسر، لا سيما في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.