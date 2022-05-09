النجف تنضم لجدول إصابات "الحمى النزفية".. تسجيل أول حالة بالمرض لفتاة عشرينية

شفق نيوز / أفاد مصدر طبي بمحافظة النجف، يوم الاثنين، بتسجيل أول حالة إصابة بمرض الحمى النزفية في النجف لفتاة عشرينية.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "المحافظة شهدت، اليوم، تسجيل أول حالة موجبة للحمى النزفية لفتاة تبلغ من العمر 21 سنة"، من دون توضيحات أكثر بشأن الحالة المصابة ومدى تطور المرض لديها.

وتشهد عدد من محافظات البلاد انتشاراً لمرض الحمى النزفية والتي سجلت فيها حالات وفاة لبعض المصابين الذين تطورت حالاتهم، فيما تعلن بعض المحافظات موقفاً شبه يومي للحالات لديها سواء بارتفاع عدد الإصابات أو تسجيل حالات إصابة جديدة أو الوفيات وكذلك الشفاء.

وسجلت محافظة ذي قار جنوبي العراق في وقت سابق من اليوم الإثنين، ارتفاعاً جديداً بوفيات الحمى النزفية التي بلغت سبعة حالات، فيما حجرت 5 حالات مشتبه بإصابتها بالمرض.

كما اتخذت محافظات صلاح الدين ونينوى وكربلاء، منذ يوم السبت 7 أيار 2022، إجراءات وقائية وتدابير محكمة لمواجهة مرض الحمى النزفية، ومنع ظهوره، فيما أعلنت الصحة العامة تسجيل أول حالة إصابة في محافظة البصرة.

والحمى النزفية مرض فيروسي يصل معدل الوفيات للمصابين به إلى 40%، وفق منظمة الصحة العالمية وينتقل من الحيوانات إلى الإنسان بصورة مباشرة كالاختلاط مع الماشية، أو عن طريق جزر المواشي المصابة بالمرض.