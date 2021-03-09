سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

النجف تكمل ملف "منارات الحج البري" لإدراجها على لائحة اليونسكو

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-09T17:02:37+0000
النجف تكمل ملف "منارات الحج البري" لإدراجها على لائحة اليونسكو

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الآثار في محافظة النجف، يوم الثلاثاء، عن إكمالها ملف منارات طريق الحج البري لادراجها على لائحة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو.

وقال مدير آثار المحافظة، محمد الميالي لوكالة شفق نيوز، إن "هناك 18 موقع منارة في النجف تمتد على طريق الحج البري المؤدي إلى المملكة العربية السعودية، يعود تاريخها إلى العصر العباسي، وقد تم اكمال ملفها للادراج على لائحة التراث العالمي أسوة بمدينتيّ أور وبابل الأثريتين".

وأشار إلى أن "هذه المنارات تمتد على طريق طوله 180كم ولم يصلها اي عمل ترميمي خلال السنوات الماضية بسبب عدم توفر التخصيصات المالية"، لافتا إلى أن "المناطق المشابهة لها في السعودية أدرجت على لائحة التراث العالمي".

وبين الميالي، انه "خلال الأسبوع المقبل هناك جولة على هذه المنارات لتحديد ما تحتاجه من أجل المباشرة بصيانتها بعد إقرار الموازنة العامة للبلاد في الأيام المقبلة".

وطالب بـ"تحويل الطريق البري المؤدي إلى الحج في السعودية عبر هذه المنارات، لاحياء المنطقة القريبة من هذه المنارات وليكون طريقا سياحيا ذا مورد مهم للدولة".

related

ست محافظات عراقية تعطل الدوام الرسمي

Date: 2019-11-30 16:51:47
ست محافظات عراقية تعطل الدوام الرسمي

في تحدٍ لفتوى شرعية.. عراقيون ينقلون موتاهم من مقبرة كورونا

Date: 2020-09-15 18:44:45
في تحدٍ لفتوى شرعية.. عراقيون ينقلون موتاهم من مقبرة كورونا

شفاء 80 مصابا بكورونا في النجف

Date: 2020-06-21 14:13:36
شفاء 80 مصابا بكورونا في النجف

بعد اغلاق المدينة.. النجف تصدر توضيحا حول دخول الجنازات

Date: 2020-03-09 21:20:58
بعد اغلاق المدينة.. النجف تصدر توضيحا حول دخول الجنازات

لليوم الثاني على التوالي النجف خالية من كورونا

Date: 2020-04-15 08:42:33
لليوم الثاني على التوالي النجف خالية من كورونا

النجف تلاحق "المنتفعين" من الكمامات وتصدر تأكيداً بشأن كورونا

Date: 2020-02-22 17:36:11
النجف تلاحق "المنتفعين" من الكمامات وتصدر تأكيداً بشأن كورونا

تعافي 9 مصابين بكورونا في النجف

Date: 2020-04-01 12:10:59
تعافي 9 مصابين بكورونا في النجف

استنفار في النجف.. وفاة طفلة واختناق 150 شخصاً واختفاء اثنين آخرين

Date: 2021-01-29 19:44:16
استنفار في النجف.. وفاة طفلة واختناق 150 شخصاً واختفاء اثنين آخرين