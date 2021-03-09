النجف تكمل ملف "منارات الحج البري" لإدراجها على لائحة اليونسكو

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الآثار في محافظة النجف، يوم الثلاثاء، عن إكمالها ملف منارات طريق الحج البري لادراجها على لائحة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو.

وقال مدير آثار المحافظة، محمد الميالي لوكالة شفق نيوز، إن "هناك 18 موقع منارة في النجف تمتد على طريق الحج البري المؤدي إلى المملكة العربية السعودية، يعود تاريخها إلى العصر العباسي، وقد تم اكمال ملفها للادراج على لائحة التراث العالمي أسوة بمدينتيّ أور وبابل الأثريتين".

وأشار إلى أن "هذه المنارات تمتد على طريق طوله 180كم ولم يصلها اي عمل ترميمي خلال السنوات الماضية بسبب عدم توفر التخصيصات المالية"، لافتا إلى أن "المناطق المشابهة لها في السعودية أدرجت على لائحة التراث العالمي".

وبين الميالي، انه "خلال الأسبوع المقبل هناك جولة على هذه المنارات لتحديد ما تحتاجه من أجل المباشرة بصيانتها بعد إقرار الموازنة العامة للبلاد في الأيام المقبلة".

وطالب بـ"تحويل الطريق البري المؤدي إلى الحج في السعودية عبر هذه المنارات، لاحياء المنطقة القريبة من هذه المنارات وليكون طريقا سياحيا ذا مورد مهم للدولة".