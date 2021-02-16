النجف تقرر إغلاق المحافظة بشكل كامل

شفق نيوز/ اتخذت السلطات المحلية في النجف يوم الثلاثاء قرارات جديدة لمكافحة فيروس كورونا بينها إغلاق المحافظة لمدة أربعة أيام لمكافحة الفيروس.

وقال محافظ النجف لؤي الياسري في مؤتمر صحفي، إن خلية الأزمة في المحافظة قررت إغلاق المحافظة بشكل كامل اعتبارا من مساء الخميس المقبل الساعة 8 مساء وحتى صباح الإثنين، باستثناء الحالات الطارئة والجنائز مع عجلتين فقط.

كما أفاد بأن الخلية قررت تقليص الدوام بنسبة ٥٠% ، وغلق كافة المزارات الشيعية، وتخويل العتبة ومسجد الكوفة بتطبيق الاجراءات، ومنع التجمعات والفواتح والحسينيات والافراح في القاعات الى اشعار اخر، وغلق المدارس والجامعات.

كما قررت تطبيق اجراءات الصحة المركزية من يوم الخميس الساعة العاشرة صباحا، وفحص القادمين من مطار النجف pcr مع حجز المصاب، والسماح للاعلاميين بالعمل مع التنسيق مع اعلام المحافظة واعلام الشرطة، واجراء مسح ميداني في أرجاء المحافظة.