النجف تقاضي "بشير الحجيمي": وصفها بمدينة الشواذ

شفق نيوز/ وجه مدعي عام محافظة النجف اليوم الثلاثاء، باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن شكوى تقدم بها النائب هادي السلامي ضد المحلل السياسي بشير الحجيمي.

وفي كتاب موجه إلى محكمة تحقيق النجف طلب المدعي العام سعد عبار باتخاذ الاجراءات القانونية بحق الحجيمي.

وجاء في الشكوى التي تقدم بها النائب السلامي؛ أنه "ظهر الناشط بشير غالب عبد الكاظم على قناة الرشيد الفضائية وهو يطعن بقدسية مدينة النجف الاشرف مدعيا انها مدينة المثليين والشواذ جنسيا".

واشار السلامي في شكواه؛ إلى أن "أبناء محافظة النجف وسبعة الاف محامي أصابهم الحيف والالم من جراء هذا الكلام الذي لا يمت الى الحقيقة والواقع بصلة واصابني و كافة زملائي المحامين بالنجف وابناء المحافظة عموما، عليه اطلب تدوين اقوالي بصفة مشتكي واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق المشكو منه بشير غالب عبد الكاظم".