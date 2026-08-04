النجف تعلن نجاح الخطة الأمنية: استقبلنا أكثر من 17 مليون زائر

شفق نيوز- النجف

أعلن محافظ النجف يوسف كناوي، مساء اليوم الثلاثاء، عن استقبال المحافظة أكثر من 17 مليون زائر من داخل العراق وخارجه، مؤكداً نجاح الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة الأربعينية.

وقال كناوي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس محافظة النجف حسين العيساوي، وممثل العتبة العلوية المشرف على غرفة الزيارات المليونية حيدر العيساوي، وقائد المنطقة الخامسة لحرس الحدود اللواء رحيم يونس رحيم، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بزيارة الأربعينية "نُفذت بنجاح بفضل التنسيق بين الأجهزة الأمنية والدوائر الخدمية والعتبة العلوية".

فيما كشف ممثل العتبة العلوية، عن دخول أكثر من 17 مليون زائر عراقي ومن جنسيات عربية وأجنبية إلى المحافظة منذ بداية شهر الصفر لغاية اليوم.

وظهر اليوم الثلاثاء، انتهت مراسم الزيارة الأربعينية للإمام الحسين في محافظة كربلاء والتي شهدت مشاركة نحو خمسة ملايين زائر من جنسيات غير عراقية.