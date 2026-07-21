النجف وبابل تعلنان الأربعاء عطلة رسمية باستثناء الدوائر الأمنية والخدمية

شفق نيوز - النجف

قرر مجلس محافظة النجف، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء بمناسبة ذكرى وفاة الإمام الحسن المجتبى، باستثناء الدوائر الأمنية والخدمية.

وأوضح بيان صادر عن المجلس، أن قرار العطلة جاء "لإتاحة الفرصة أمام أبناء المحافظة لإحياء هذه الذكرى، ولتنفيذ الخطط الأمنية والخدمية الخاصة بالمناسبة".

ك️ما قرر مجلس محافظة بابل، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاربعاء لكافة الدوائر بأستثناء الدوائر الامنية والخدمية.

استعدادات الأربعينية في كربلاء

وعلى صعيد التحضيرات للزيارات المليونية المقادمة، عُقد في محافظة كربلاء اجتماع موسع لرؤساء اللجان العليا الأمنية والخدمية ولجنة النقل الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين، بحضور محافظ الديوانية ونائبي محافظي النجف و وبابل وبغداد، إلى جانب القيادات الأمنية والمسؤولين في الوزارات الاتحادية.

ووفقاً لبيان صادر عن المحافظة، شهد الاجتماع مناقشة خطة النقل وآليات التنسيق المشترك بين اللجان العليا والمحافظات، بما يضمن توحيد الجهود لتوفير أفضل الخدمات لملايين الزائرين وضمان انسيابية حركة المركبات على مختلف المحاور.

وأكد المجتمعون أهمية مواصلة التنسيق والتكامل بين جميع الجهات المعنية، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، الرامية إلى جعل زيارة الأربعين لهذا العام متميزة على المستويين الخدمي والتنظيمي، وبما يعكس مستوى الجاهزية العالية لإدارة المناسبة.