النجف.. تعطيل الدوام الرسمي غداً

شفق نيوز - النجف

‏أعلن رئيس مجلس محافظة النجف، حسين وحيد العيساوي، مساء يوم الأحد، تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة لإستكمال مراسم العاشر من شهر محرم.

وقال العيساوي، في منشور على صفحته بـ "الفيسبوك"، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "المجلس قرر تعطيل الدوام المحلي في المحافظة ليوم غد الاثنين المصادف 7/ 7/ 2025، عدا الدوائر الأمنية والخدمية لإستكمال مراسم العاشر من محرم الحرام".

ويحيي المسلمون الشيعة "يوم عاشوراء" ذكرى مقتل الإمام الحسين مع أهل بيته وأصحابه في واقعة الطف على أيدي جيش الخليفة الأموي يزيد بن معاوية في سنة 61 للهجرة الموافق 680 ميلادي، وتستمر حتى ذكرى الزيارة الأربعينية بعد أربعين يوماً على يوم عاشوراء.