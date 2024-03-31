النجف والمثنى وبابل تعطل الدوام يوم غد الاثنين

شفق نيوز/ أعلنت محافظتا النجف والمثنى تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاثنين.

وقال رئيس مجلس محافظة النجف حسين العيساوي، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاثنين 2024/4/1 بمناسبة ذكرى شهادة الإمام علي بن أبي طالب، واستثنى من العطلة، "الدوائر المشمولة بالخطة الامنية والخدمية الخاصة بالزيارة".

كما اعلنت محافظتي المثنى وبابل تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الإثنين للمناسبة ذاتها.

و قررت كل من: كربلاء، والبصرة، وواسط، وميسان، وذي قار، تعطيل الدوام يوم الإثنين المقبل بذكرى استشهاد الامام علي بن أبي طالب.