النجف تعطل الدوام الرسمي لأكثر من أسبوع بالتزامن مع الأربعينية

شفق نيوز- النجف

أعلن مجلس محافظة النجف، يوم الثلاثاء، عن تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة بدءاً من الخميس المقبل، ولأكثر من أسبوع، بالتزامن مع مراسم الزيارة الأربعينية.

وقال المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة اعتباراً من يوم الخميس المصادف 7 آب/أغسطس الحالي، ولغاية الخميس 14 من الشهر، باستثناء الدوائر الأمنية والخدمية".

ولفت إلى أن "القرار جاء خلال جلسة مجلس المحافظة المنعقدة هذا اليوم، برئاسة رئيس المجلس حسين العيساوي".

وبين العيساوي، بحسب البيان، أن "تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة جاء لإتاحة الفرصة لأبناء المحافظة للمشاركة في إحياء ذكرى زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام والمساهمة في تقديم الخدمات للزائرين الكرام القاصدين إلى النجف".

ويحيي المسلمون الشيعة ذكرى الزيارة الأربعينية بعد أربعين يوماً على عاشوراء ذكرى مقتل الإمام الحسين مع أهل بيته وأصحابه في واقعة الطف على أيدي جيش الخليفة الأموي يزيد بن معاوية في سنة 61 للهجرة الموافق 680 ميلادي.