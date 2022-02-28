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النجف تعطل الدوام الرسمي غداً

Category: مجتـمع

Date: 2022-02-28T08:21:56+0000
النجف تعطل الدوام الرسمي غداً

شفق نيوز/ قررت محافظة النجف، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء بمناسبة زيارة "المبعث النبوي".

وجاء في كتاب رسمي صادر عن المحافظ ماجدعذاب الوائلي، ورد إلى وكالة شفق نيوز، "نظراً لحلول زيارة المبعث النبوي وتوافد الزائرين من داخل وخارج المحافظة، وبغية تفويج اعدادهم بانسيابية وتوفير الخدمات لهم، تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء باستثناء الدوائر الخدمية والامنية".

ويحتفل المسلمون الشيعة في الثامن والعشرين من شهر رجب وفق التقويم الهجري من كل عام بزيارة ضريح الإمام علي ابن أبي طالب في مدينة النجف.

 

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