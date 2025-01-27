النجف تعطل الدوام الرسمي غداً

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس محافظة النجف، حسين العيساوي، تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة ليوم غد الثلاثاء، بمناسبة ذكرى المبعث النبوي الشريف.

وقال العيساوي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المجلس قرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء المصادف 28 كانون الثاني الجاري، بمناسبة ذكرى المبعث النبوي الشريف والذي يصادف في السابع والعشرين من شهر رجب ".

وأضاف العيساوي، أن "تعطيل الدوام لا يشمل الدوائر الأمنية والخدمية والامتحانات التمهيدية الوزارية".

يذكر أن مجلس محافظة النجف قد صوت سابقاً على اعتبار هذا اليوم عطلة رسمية وفقاً لقراره المرقم (20) لسنة 2019.