النجف تعطل الدوام الرسمي عشرة أيام.. وثيقة

شفق نيوز/ أعلنت محافظة النجف، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي في دوائرها الرسمية كافة ابتداء من الأحد المقبل ولمدة 10 أيام بمناسبة الزيارة الاربعينية، مستثناة من ذلك الدوائر الخدمية والامتحانات الوزارية العامة الجارية حالياً.

وقال محافظ النجف ماجد الوائلي في كتاب رسمي، موجه الى الوحدات الادارية في المحافظة، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنه "لمقتضيات المصلحة العامة و نظرا لحلول مناسبة ذكرى زيارة الأربعين وتوافد الزائرين وبغية تفويج أعداد الزائرين بانسيابية عالية وتوفير الخدمات اللازمة لهم بالإضافة الى اتاحة الفرصة لأبناء محافظتنا لتقديم الخدمات لهم تقرر تعطيل الدوام الرسمي اعتبارا من يوم الأحد الموافق 27/8/2023 ولغاية يوم الخميس الموافق 7/9/2023 على ان يستأنف الدوام الرسمي يوم الاحد الموافق العاشر من أيلول ويستثنى من ذلك الدوائر الامنية والصحية والخدمية".

واشترط الوائلي في الوثيقة أن "يقوم مديري جميع المؤسسات الحكومية بضمنهم ديوان المحافظة ومدير مكتب المحافظ بتكييف عمل دوائرهم بما يضمن عدم تأخر الاجراءات الادارية ذات الأهمية وتكييف عمل إدارة هيئة الاعمار بما يضمن عدم توقف الإجراءات ذات الأهمية".

كما اشترطت الوثيقة "استمرار عمل جميع الدوائر والأقسام المالية في المؤسسات الحكومية والمصارف ذات العلاقة لضمان عدم تأخر صرف الرواتب واستمرار الامتحانات العامة للدراستين الابتدائية والمتوسطة للدور الثاني في مواعيدها الحالية ويكون الامتحان التأهيلى لاختبارات الذكاء الخاص بمدارس الموهوبين في موعده المقرر 28 من آب الجاري".