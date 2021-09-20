النجف تعطل الدوام الرسمي خمسة أيام

شفق نيوز/ أعلنت محافظة النجف، يوم الاثنين، تعطيل الدوام الرسمي لمدة خمسة أيام بمناسبة الزيارة الاربعينية.

وقالت المحافظة، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه ولغرض تقديم افضل الخدمات للزائرين في محافظة النجف خلال الزيارة الاربعينية تقرر تعطيل الدوام الرسمي اعتباراً من 26 أيلول ولغاية 30 من الشهر الحالي.

ويحيي المسلمون الشيعة ذكرى الزيارة الاربعينية بعد أربعين يوماً على عاشوراء ذكرى مقتل الإمام الحسين مع أهل بيته وأصحابه في واقعة الطف على أيدي جيش الخليفة الأموي يزيد بن معاوية في سنة 61 للهجرة الموافق 680 ميلادي.