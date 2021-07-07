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النجف وواسط تعطلان الدوام الرسمي بسبب ارتفاع درجات الحرارة
Category: مجتـمع
Date: 2021-07-07T10:28:36+0000
النجف تعطل الدوام الرسمي بسبب ارتفاع درجات الحرارة
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