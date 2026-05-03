النجف تعد خطة لحماية الأراضي خلال موسم الحصاد من الحرائق

شفق نيوز- النجف

أعلنت مديرية الدفاع المدني بمحافظة النجف، يوم الأحد، عن إطلاق خطة خاصة لتأمين موسم حصاد الحنطة والحد من حوادث الحرائق في الأراضي الزراعية.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في المديرية علي تويج، لوكالة شفق نيوز، إن مديرية الدفاع المدني هيأت عجلات الإطفاء ونشرت مفارزها لتغطية المساحات الزراعية كافة.

وأضاف، أن أكثر من 20 فرقة إطفاء تم توزيعها في الأقضية والنواحي ضمن خطة الانتشار الميداني.

وأوضح تويج، أن المديرية نسّقت مع دائرة الماء لتأمين عجلات حوضية ساندة لرفد سيارات الإطفاء بالمياه عند حدوث أي حريق داخل الأراضي الزراعية، بما يسهم في سرعة الاستجابة والسيطرة على الحوادث.

وأشار إلى أن الدفاع المدني عقد عدداً من الندوات التوعوية في المناطق الزراعية بهدف تثقيف الفلاحين بطرق الوقاية، والتأكيد على عدم استخدام النار قرب المحاصيل، إضافة إلى توضيح الإجراءات الواجب اتباعها عند وقوع الحرائق.

وأكد تويج، أن المديرية عملت أيضاً على توزيع بوسترات ومنشورات تعريفية لرفع مستوى الوعي والإرشاد الوقائي بين المزارعين خلال موسم الحصاد.

والتهمت حرائق، في وقت سابق من اليوم الأحد، مزارع عدة للحنطة في منطقة المشخاب بمحافظة النجف.