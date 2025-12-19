النجف.. تظاهرات كبيرة بسبب تردي الخدمات وقوات الأمن تفرقها بـ"القوة"

شفق نيوز- النجف

خرج المئات من أهالي حي النداء في النجف، مساء اليوم الجمعة، بتظاهرة كبيرة احتجاجاً على تردي الخدمات في منطقتهم، فيما قامت القوات الأمنية فتفريقهم بـالقوة".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المئات من الأهالي نظموا التظاهرة للمطالبة بالخدمات الأساسية من الماء والكهرباء وشبكات الصرف الصحي، ورفعوا شعارات تطالب بإغاثة "المنطقة المنكوبة".

وأضاف مراسلنا أن المحتجين قطعوا الطريق الرابط بين محافظتي النجف وكربلاء، حيث تدخلت القوات الأمنية وقامت بفتحت الطريق بـ"القوة" بعد تفريق المتظاهرين دون تسجيل إصابات بين المتظاهرين.