النجف تطلق مسحاً شاملاً لرصد واقع المرأة والطفل (صور)

نفذت هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية/ مديرية إحصاء محافظة النجف، يوم الثلاثاء، المسح العنقودي متعدد المؤشرات في جولته السابعة، بإشراف منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، بهدف تعزيز قاعدة البيانات الوطنية الخاصة بصحة المرأة والطفل.

وقال مدير إحصاء محافظة النجف، حسام الدين أحمد، لوكالة شفق نيوز، إن المسح يُعد من أهم الدراسات الإحصائية التي تُنفذ على مستوى العراق، كونه يركز على جمع بيانات دقيقة وشاملة عن أوضاع النساء والأطفال واليافعين، بما يسهم في رسم السياسات الصحية والاجتماعية مستقبلاً.

وأوضح أن المسح يهدف إلى تقييم الحالة الصحية والبيئية التي يعيش فيها الأطفال والنساء، وقياس مستوى الحماية المتوفر لهم من المؤثرات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة، فضلاً عن تحديد أبرز التحديات التي تواجه هذه الفئات الحيوية.

وأضاف أحمد، أن "المسح يتكون من مجموعة استمارات ميدانية متخصصة، أبرزها استبيان الأسرة المعيشية، الذي يتناول خصائص الأفراد والتحولات الاجتماعية واستخدامات الطاقة ومصادر المياه وخدمات الصرف الصحي، إضافة إلى استبيان المرأة، الذي يشمل معلومات حول الزواج والخصوبة والرعاية الصحية قبل الولادة وبعدها، ووسائل تنظيم الأسرة، ومؤشرات العنف الأسري".

وأشار إلى أن "المسح يتضمن أيضاً استبيان الأطفال دون سن الخامسة، الذي يركز على التأمين الصحي وتسجيل الولادات وتنمية الطفولة المبكرة وتغذية الرضع، فضلاً عن استبيان الأطفال واليافعين من عمر (5–17) سنة، الذي يتناول عمالة الأطفال والقدرات الوظيفية وضبط السلوك ومستوى مشاركة الأسرة في التعليم".

وتابع أحمد، قائلاً إن "المسح متعدد المؤشرات يمثل أداة أساسية لدعم حقوق الأطفال والنساء، كونه يوفر صورة حديثة ودقيقة عن واقعهم في العراق"، مبيناً أن "نتائج المسح ستسهم في دعم متخذي القرار وتوجيه الخطط الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحسين مستوى الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة لهم".

وختم حديثه بالقول إن "الفرق الميدانية تعمل وفق منهجيات علمية ومعايير دولية لضمان دقة البيانات وجودتها، بما يعزز الاعتماد على نتائج المسح في التخطيط التنموي المستقبلي".