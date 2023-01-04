النجف تطفو على ضفاف 5 مضخات و"إهمال"

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع بمحافظة النجف، اليوم الأربعاء، أسباب غرق المدينة بسبب كمية الأمطار التي سقطت على المدينة منذ فجر اليوم، مبيناً أن خمس مضخات لتصريف المياه تعمل في المدينة من أصل (15) مضخة في محطاتها الرئيسة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مدينة النجف تمتلك 5 محطات رئيسة، تمتلك مضخات لولبية لتصريف المياه تسمى بـ(مضخات سكرو) وهي كافية لتصريف المجاري بانسيابية عالية المستوى، لكن بسبب الإهمال وعدم إجراء الصيانة الدورية لها تعطلت كثير من هذه المضخات ولم يتم اصلاحها".

وأوضح المصدر، تفاصيل عمل المضخات في هذه المحطات بالقول إن "محطة العروبة مجهزة بـ3 مضخات لولبية، ومحطة واحدة تعمل فيها، بينما محطة الوفاء مجهزة بـ3 مضخات لولبية، وتعمل باثنين فقط".

وبيّن المصدر "كما أن محطة العدالة مجهزة بـ3 مضخات لولبية، وهي جميعها خارج الخدمة في الوقت الحالي وقد استبدلت بغطاسات تعمل بربع الكفاءة العامة للمضخات"، لافتاً إلى أن "محطة القادسية تعمل بمضخة لولبية واحدة من بين ثلاث مضخات لولبية".

وتابع المصدر، أن "محطة الزهراء مجهزة ايضا بـ3 مضخات لولبية، وواحدة فقط تعمل واحدة فقط كذلك"، مبيناً أن "توقف هذا العدد من المضخات وخروج بعضها بشكل كلي عن الخدمة تسبب بتراكم المياه وطفح المجاري وغرق شوارع المدينة بالكامل".

وتشهد محافظات البلاد موجة أمطار تسبب بغرق الشوارع وطفح مياه المجاري أيضا بسبب عدم البنى التحتية على استيعاب كميات المياه.