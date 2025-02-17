النجف تشيع رفات 12 من ضحايا مجزرة سجن بادوش (صور)

شفق نيوز/ شهدت محافظة النجف، يوم الاثنين، مراسم تشييع ودفن رفات 12 من ضحايا مجزرة سجن بادوش، الذين قضوا خلال اجتياح تنظيم "داعش" مدينة الموصل.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن مراسم التشييع انطلقت من دائرة الطب العدلي، بحضور ذوي الضحايا وكوادر شعبة المقابر الجماعية في مؤسسة الشهداء – النجف، قبل التوجه إلى المقبرة النموذجية، حيث دفنت الرفات في المقبرة الخاصة بـ"الشهداء".

وقبل أيام قليلة، شيّعت محافظة ذي قار، رفات أحد ضحايا مجزرة سجن بادوش التي ارتكبها تنظيم داعش في العام 2014.

وتعد مجزرة سجن بادوش واحدة من أبشع الجرائم التي ارتكبها تنظيم "داعش" خلال اجتياحه لمحافظة نينوى في العام 2014، حيث أقدم على إعدام مئات السجناء بعد تصفيتهم على أسس طائفية.