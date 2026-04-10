النجف تسجّل 225 موقعاً أثرياً بعد مسوحات جديدة في بادية المحافظة

شفق نيوز- النجف

كشف مدير آثار وتراث محافظة النجف، محمد هادي الميالي، يوم الجمعة، عن ارتفاع عدد المواقع الأثرية المسجلة في المحافظة إلى 225 موقعاً أثرياً حتى نهاية عام 2025.

وقال الميالي، لوكالة شفق نيوز، إن "زيادة عدد المواقع الأثرية جاءت بعد تنفيذ عدة مسوحات ميدانية في بادية النجف وعدد من المناطق القريبة من مركز المحافظة"، مبيناً أنه "في حال إجراء مسوحات هذا العام نأمل أن تسفر عن إضافة مواقع جديدة إلى سجل الآثار الرسمي".

وأضاف أن "المواقع المكتشفة تعود إلى فترات تاريخية وحضارية مختلفة، ما يعكس العمق التاريخي الذي تتمتع به محافظة النجف وتنوع الإرث الحضاري فيها".

وكانت بعثات تنقيب أثرية، قد عثرت خلال السنوات الماضية على عدد من الكنائس والأديرة، فضلاً عن قطع أثرية متنوعة يعود تاريخها إلى فترات تاريخية متعددة، ما يعكس التنوع الحضاري والديني الذي شهدته محافظة النجف عبر العصور.