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النجف تسجل قرابة 600 إصابة جديدة بكورونا غالبيتها من السلالة الجديدة

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-20T07:25:08+0000
النجف تسجل قرابة 600 إصابة جديدة بكورونا غالبيتها من السلالة الجديدة

شفق نيوز/ سجلت محافظة النجف، يوم السبت، 570 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أغلبها بالسلالة الجديدة للفيروس.

وقال مصدر طبي لوكالة شفق نيوز، إن المحافظة سجلت خلال الـ24 الساعة الماضية 570 إصابة بكورونا وغالبية الإصابات من السلالة الجديدة.

ويوم أمس الجمعة، أعلن عضو لجنة الصحة النيابية جواد الموسوي، بأن أعلى الإصابات بفيروس كورونا سُجلت في جانب الكرخ من بغداد والنجف وكربلاء، مرجحاً تطبيق حظر التجوال الشامل في هذه المناطق الثلاث قبل غيرها.

وقال الموسوي، في تصريح لعدد من وسائل الإعلام من بينها شفق نيوز، "إذا ما استمر هذا التصاعد السريع في أعداد الإصابات بفيروس كورونا وخصوصاً السلالة الجديدة المتحورة فإن ذلك يؤشر خطراً وضغطاً كبيرين على النظام الصحي في العراق".

وأضاف "من المؤكد في ظل هذه الظروف أننا ذاهبون باتجاه الحظر الشامل وخصوصاً في المحافظات والمناطق التي تسجل زيادة كبيرة في أعداد الإصابات"، مؤكداً أن "جانب الكرخ في بغداد ومحافظتي النجف وكربلاء هي الأعلى في تسجيل الإصابات وأعتقد أن هذه المناطق الثلاث مرشحة لأن يكون فيها حظر شامل في المرحلة المقبلة".

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