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النجف تسجل أعنف موجة انتحار بتاريخها

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-26T21:07:04+0000
النجف تسجل أعنف موجة انتحار بتاريخها

شفق نيوز/ كشف مكتب حقوق الإنسان في محافظة النجف، عن تسجيل أعلى حصيلة لحالات الانتحار في تاريخ المحافظة، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.

وقال مدير المكتب، فرزدق البديري لوكالة شفق نيوز، إن النجف سجلت 13 حالة انتحار خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وهو أعلى رقم تسجله المحافظة في تاريخها مع بداية كل عام.

وبين، أن حالات الانتحار توزعت في كانون الثاني، 5 حالات من ضمنها حالتان، بعمر 11 سنة (فتاة و صبي)"، مضيفا أن "شهر شباط سجل 3 حالات انتحار ".

وتابع البديري، أن" اذار الماضي سجل 5 حالات انتحار، وكان من ضمنها حالتان (لصبي و فتاة) بعمر 15 سنة".

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