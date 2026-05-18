النجف تسجل العشرات من حالات الاختناق بسبب العاصفة الترابية (صور)

شفق نيوز- النجف

سجلت دائرة صحة النجف، مساء اليوم الاثنين، العشرات من حالات الاختناق بسبب العاصفة الترابية التي اجتاحت المحافظة وعدداً من المدن العراقية.

وقال مدير عام دائرة صحة النجف، عبد الله محمد الغزالي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه تم تسجيل 65 حالة اختناق نتيجة العاصفة الترابية التي تشهدها المحافظة.

وأوضح أن دائرة الصحة وجهت فرق الإسعاف الفوري بتجهيز سيارات الإسعاف بمادة الأوكسجين والمستلزمات الطبية اللازمة، تحسباً لارتفاع أعداد المصابين وضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة.

وأكد أن المؤسسات الصحية والمستشفيات في حالة استنفار تام لاستقبال الحالات المرضية، داعياً المواطنين، لاسيما كبار السن ومرضى الجهاز التنفسي، إلى تجنب الخروج إلا للضرورة وارتداء الكمامات للحد من تأثيرات موجة الغبار.

وكان الغزالي قد وجهّ إدارات المستشفيات في المحافظة برفع مستوى الاستعدادات الطبية تزامناً مع الأجواء الترابية التي تشهدها المحافظة، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز في وقت سابق.

وفي وقت سابق اليوم اجتاحت عاصفة ترابية مناطق غرب العراق وانتشرت بكثافة في محافظة الأنبار، وصولاً إلى محافظة بابل ومنها إلى العاصمة بغداد.