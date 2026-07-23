النجف تستنفر أمنياً وصحياً لاستقبال زائري الأربعين (صور)

شفق نيوز- النجف

أعلنت السلطات الأمنية والصحية في محافظة النجف، اليوم، دخول الخطط الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين (ع) حيز التنفيذ، عبر إجراءات أمنية تعتمد على الجهد الاستخباري والتنظيمي، وخطة صحية واسعة تشمل آلاف الملاكات الطبية وعشرات مفارز الإسعاف والرعاية الصحية، استعداداً لاستقبال ملايين الزائرين.

وأكد الناطق الرسمي باسم قيادة شرطة النجف، العقيد مفيد سالم الطاهر، لوكالة شفق نيوز، أن المحافظة أعدّت خطة أمنية وتنظيمية متكاملة لتأمين زيارة الأربعين، بالاعتماد على الجهد الاستخباري وتقليل انتشار القوات العسكرية، مع تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية والجهات الخدمية.

وقال إن قيادة الشرطة افتتحت عدداً من غرف العمليات بإشراف قائد شرطة النجف اللواء محمد جابر ذياب الفتلاوي، وبمشاركة الحشد الشعبي وقيادة قوات الحدود وكلية الشرطة الثانية ومديريات اختصاصية، ضمن الجهود المشتركة لإدارة الزيارة.

وأضاف أن الخطة تضمنت تقسيم محافظة النجف إلى عشر مناطق أمنية لتأمين حركة الزائرين نحو المراقد المقدسة، مع التركيز على مركز المدينة ومرقد الإمام علي (ع) ومدينة الكوفة، فضلاً عن افتتاح غرفة عمليات عند العمود 350 لتنظيم الزخم وإدارة حركة الزائرين، بالتنسيق مع الحكومتين المحلية والاتحادية وإدارتي العتبة العلوية ومرقد ومسجد الكوفة.

وأضاف الطاهر أن الخطة الأمنية شملت ستة محاور رئيسية لدخول زائري أربعينية الإمام الحسين (ع) إلى مدينة النجف، جرى تأمينها بالكامل لتسهيل انسيابية حركة الزائرين وضمان وصولهم إلى مركز المدينة والمراقد المقدسة، ضمن إجراءات تنظيمية وأمنية متكاملة

من جانبه، أعلن مدير عام دائرة صحة النجف، الدكتور زين العابدين علي الأسدي، لوكالة شفق نيوز، دخول الخطة الطبية الخاصة بزيارة الأربعين حيز التنفيذ، بمشاركة أكثر من خمسة آلاف منتسب من الملاكات الطبية والصحية والتمريضية والإسعافية والإدارية والخدمية.

وأوضح أن الخطة تشمل نشر 84 عجلة إسعاف، و10 عجلات ساندة من وزارة الصحة، و7 عجلات من العتبة العلوية المقدسة، إضافة إلى عجلتين في مركز صحي مطار النجف، فضلاً عن 79 مفرزة طبية موزعة على أربعة محاور رئيسية، بينها 9 مفارز ساندة، ومفرزتان في مطار النجف، وأخرى في مصرف الدم الرئيسي للتبرع بالدم.

وأشار الأسدي إلى أن الخطة تتضمن أيضاً خمسة مراكز لطب الحشود تُدار عبر غرفة عمليات مركزية بالتنسيق مع وزارة الصحة والحكومة المحلية والدوائر ذات العلاقة، إلى جانب انتشار مراكز للإخلاء الطبي في عموم المحافظة.

وأكد أن فرق الصحة العامة ستكثف حملاتها الرقابية على المياه والأغذية مع ارتفاع درجات الحرارة، عبر مفارز ثابتة ومتحركة، لضمان سلامة الزائرين، مشدداً على جاهزية ملاكات دائرة صحة النجف لإنجاح الخطة وتقديم أفضل الخدمات الصحية خلال الزيارة.

ويحيي المسلمون الشيعة سنوياً الزيارة الأربعينية، التي تصادف مرور 40 يوماً على عاشوراء، إحياءً لذكرى مقتل الإمام الحسين بن علي وأهل بيته وأصحابه في واقعة الطف عام 61 للهجرة (680 ميلادية).