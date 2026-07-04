النجف تستعد لتشييع خامنئي.. أكثر من 60 موكباً وبرنامجين: رسمي وشعبي

شفق نيوز- النجف

كشف مدير قسم الشعائر والزيارات المليونية في ديوان محافظة النجف، حيدر كبون، يوم السبت، عن الاستعدادات في المحافظة لتشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، فيما بين أن أكثر من 60 موكباً سجلت للمشاركة بالمراسم.

وقال كبون، لوكالة شفق نيوز، إن مراسم التشييع ستنطلق عند الساعة السادسة من صباح يوم الأربعاء من مجسر مستشفى الصدر باتجاه مرقد الإمام علي بن أبي طالب.

وأضاف أن اللجنة عقدت اجتماعها الثالث لمناقشة الاستعدادات الخاصة بالمراسم، مؤكداً العمل على توفير جميع المستلزمات والخدمات للمشيعين.

وأشار إلى أن أكثر من 60 موكباً حسينياً سجل مشاركته حتى الآن، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى أكثر من 100 موكب، لافتاً إلى أن أغلب المواكب ستنتشر على طول طريق مسير التشييع لتقديم الخدمات للزائرين.

من جانبه، أعلن محافظ النجف يوسف كناوي، في تصريح صحفي ورد لوكالة شفق نيوز، أن المحافظة ستشهد برنامجين لمراسم التشييع، الأول رسمي بمشاركة الرئاسات وقادة الكتل السياسية ووزراء الحكومة وأعضاء مجلس النواب، فيما سيكون الثاني شعبياً بمشاركة مختلف شرائح المجتمع.

إلى ذلك، أفاد مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، بأن مكتب رئيس الوزراء علي الزيدي وجه الوحدات الإدارية والوزارات كافة بتخصيص حافلات لنقل المشاركين في مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل علي الخامنئي، في محافظتي النجف وكربلاء.

وبدأت في العاصمة طهران، أمس الجمعة، مراسم تشييع رسمية لخامنئي، الذي قُتل في 28 شباط/ فبراير الماضي، على أن تستمر نحو أسبوع، تتضمن إجراء مراسم تشييع في العراق، قبل أن يُوارى الثرى بمدينة مشهد في 9 تموز/ يوليو الجاري.

وفي العراق، أعلنت اللجنة العليا المعنية بتنظيم مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، أن مراسم التشييع في البلاد ستقتصر على محافظتي النجف وكربلاء، مع توقعات بمشاركة جماهيرية واسعة قد تبلغ الملايين.

ومن المقرر أن ينقل جثمان علي خامنئي من مدينة قم الإيرانية إلى مطار النجف الدولي يوم 8 تموز/ يوليو الجاري، قبل أن يُنقل إلى الحرم العلوي لإقامة مراسم الزيارة والتوديع، وعقب ذلك، يتوجه موكب التشييع إلى محافظة كربلاء، حيث يُنقل الجثمان إلى شارع العباس، وصولاً إلى منطقة بين الحرمين، لإقامة مراسم تشييع جماهيري بمشاركة واسعة من المواطنين ومن ثم العودة إلى مطار النجف وينقل إلى مدينة مشهد الإيرانية ليدفن في حرم الإمام الرضا.