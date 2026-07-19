النجف ترفع توصية للحكومة بإعفاء المواطنين من أجور جباية الكهرباء

شفق نيوز- النجف

رفع مجلس محافظة النجف، يوم الأحد، توصية إلى مجلس الوزراء، لإعفاء المازل من المحافظة من أجور جباية الكهرباء خلال تموز وآب.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس محافظة النجف، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المجلس عقد جلسة استثنائية لمناقشة واقع الطاقة الكهربائية المتردي في المحافظة، بناءً على طلب تقدم به عدد من أعضاء المجلس، وبحضور مدير توزيع كهرباء النجف المهندس علي جنجول، ومسؤول التشغيل والسيطرة والاتصالات المهندس عباس دوهان عبد".

وأضاف أن "المجلس ناقش خلال الجلسة أسباب تراجع تجهيز الطاقة الكهربائية والآثار المترتبة على المواطنين، في ظل استمرار الانقطاعات وارتفاع درجات الحرارة".

وبين أن "المجلس قرر رفع التوصية مراعاةً لمعاناة المواطنين نتيجة الانقطاع شبه الدائم للتيار الكهربائي وضعف ساعات التجهيز".