النجف ترفع تابوت "الكهرباء" ليلاً.. فيديو

شفق نيوز/ خرج العشرات في محافظة النجف، بتظاهرة ليلية بسبب تردي أوضاع الكهرباء في المحافظة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان " العشرات من أهالي حي الفرات في قضاء الكوفة وسط مدينة النجف خرجوا (ليل السبت)، بتظاهرات احتجاجاً على تردي الكهرباء في أحياء عديدة من مركز المحافظة واقضيتها".

وبين مراسلنا، ان " المحتجين رفعوا (تابوت الكهرباء) في إشارة منهم إلى موت الكهرباء في محافظتهم".

وشهدت المحافظات الجنوبية ومناطق متفرقة من البلاد، خلال الأسبوع الماضي، تظاهرات احتجاجية على تردي خدمة الكهرباء، تزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة.