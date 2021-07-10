النجف.. تحويل مستشفى حكومي إلى مركز لاستقبال مصابي كورونا

شفق نيوز / باشرت دائرة صحة النجف، يوم السبت، بتخصيص مستشفى الحكيم في المحافظة لاستقبال المصابين بفيروس كورونا "فقط".

وقال مدير إعلام صحة النجف سالم نعمة لوكالة شفق نيوز، إن "هذا الإجراء كان ضمن المقررات التي تم اتخاذها يوم الخميس الماضي ويعتبر من القرارات المهمة، وجاء نتيجة كثرة حالات المصابين في كوفيد-19 المتزايدة".

وأضاف نعمة، "تم تهيئة مستشفى الحكيم كخط ثان بعد مستشفى الأمل للأمراض الانتقالية، وذلك لغرض استيعاب الحالات المرضية"، مؤكداً أنه "في حال زيادة الإصابات سنقوم بغلق مستشفيات أخرى لغرض استيعاب المصابين".