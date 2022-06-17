النجف تحصي لشفق نيوز حالات الطلاق والانتحار وتحذر من "خطر كبير"

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-17T14:21:17+0000

شفق نيوز/ أعلن مكتب مفوضية حقوق الإنسان في محافظة النجف، اليوم الجمعة، عدد حالات الطلاق والانتحاري المسجلة في المحافظة خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال مدير المكتب فرزدق البديري لوكالة شفق نيوز، إن "مكتبه سجل ارتفاعاً لحالات الطلاق للشهور الماضية لعام 2022، إذ بلغت عدد حالات الزواج 4758 من مجموع 101719 في عموم العراق، بينما بلغ عدد حالات الطلاق 1326 من مجموع 24167 في عموم العراق"، مضيفا ان "هذا الارتفاع ينذر بخطر كبير اذا لم توضع الحلول المناسبة للحد منه من قبل الجهات الحكومية والقضائية والمدنية". وبين، أن "أسباب الطلاق تعود لازدياد، المشاكل الاقتصادية والنفسية والاجتماعية"، مشيراً إلى أن "المفوضية ستقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية بنشر بوسترات وندوات ومحاضرات تعريفية للحد من هذه الحالات". وتابع، أن "العدد الكلي لحالات الانتحار خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بلغت 22 حالة انتحار توزعت مناصفة بين الرجال والنساء بواقع 11 حالة لكل طرف". ولفت، إلى أن "حالات الانتحار المسجلة بينهم 5 حالات للاحداث، 4 فتيات وطفل واحد".

related

دفن 75 متوفيا بكورونا في العراق

Date: 2020-07-07 13:09:09

مُصادرة 28 كغم من "الحشيشة" دُفنت في أرض الإمام علي

Date: 2022-03-03 20:36:55

تسجيل 6 اصابات جديدة بكورونا في النجف

Date: 2020-04-05 10:18:30

صور.. انتشال أربع جثث بسقوط عجلة داخل نهر في النجف

Date: 2021-05-03 08:33:32

"هزارة النجف" خائفون من مستقبل أفغانستان ولا يرغبون بالعودة بعد سيطرة طالبان

Date: 2021-09-14 09:57:13

الكشف عن نتائج الفحص الطبي لزميلين ملامسين للإيراني المصاب بكورونا في النجف

Date: 2020-02-27 07:37:44

النجف.. القبض على أب يجبر ابنته لممارسة أفعال لا أخلاقية

Date: 2021-06-28 08:19:47

تربية النجف توضح ملابسات تعنيف أحد الطلبة وكسر أنفه

Date: 2021-11-04 12:38:18