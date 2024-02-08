النجف تحتضن معرض الكتاب الدولي الثالث برعاية الرئيس العراقي (صور)

شفق نيوز/ انطلقت، اليوم الخميس، فعاليات معرض النجف الدولي للكتاب بنسخته الثالثة برعاية رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، و بمشاركة عشرات من دور النشر المحلية والعربية ومؤسسات حكومية وخاصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن معرض النجف الدولي للكتاب بدورته الثالثة انطلق اليوم بحضور رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد بمشاركة كل من: وزارة السياحة والثقافة والآثار، ووزارة النفط، واتحاد الناشرين العراقيين، والبنك المركزي العراقي، وغرفة تجارة النفط، وجامعة المستقبل.

وانطلقت فعاليات المعرض اعتبارا من اليوم وتستمر لغاية الـ 18 من الشهر الجاري بمشاركة مجموعة من دور النشر ومؤسسات الطباعة والنشر.

والقى رئيس الجمهورية كلمة افتتاح المعرض قال فيها

وقال رئيس الجمهورية في كلمته خلال افتتاح معرض الكتاب في النجف إن "العراقيين في أصعب الظروف وتحت حكم أشد النظم دكتاتورية بطشاً وقساوة لم يتركوا القراءة ولم يغادروا الكتاب".

وأضاف رئيس الجمهورية أن النجف عرفت حركة الطباعة والنشر مبكراً، للفترة ما قبل تأسيس الدولة العراقية الحديثة، وشيدت فيها أول مطبعة بخارية قبل أكثر من قرن"، مبينا ان "النجف اليوم تشهد نهضة علمية وفكرية وحركة نشر أقل ما يقال عنها إنها متميزة تبشر بريادة تنويرية تسرنا جميعا".