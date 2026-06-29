النجف تبحث مع عراقجي ترتيبات تشييع علي خامنئي

شفق نيوز- النجف

بحث محافظ النجف يوسف كناوي، يوم الاثنين، مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خطط تشييع جثمان علي خامنئي في المحافظة، إلى جانب الخطة الخدمية والأمنية والاجتماعية الخاصة بالمراسم.

وذكر المكتب الإعلامي لمحافظ النجف، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المحافظ استقبل وزير الخارجية الإيراني والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف البيان أن الجانبين بحثا خطط تشييع جثمان علي خامنئي في محافظة النجف، إلى جانب وضع خطة خدمية وأمنية واجتماعية خاصة بالمراسم.

وأشار إلى أن وزير الخارجية الإيراني أدى مراسم الزيارة في مرقد الإمام علي بن أبي طالب، واطلع على الاستعدادات الجارية، كما التقى عدداً من المسؤولين والمعنيين.

وكشف مدير المديرية العامة للإعلام في هيئة الحشد الشعبي مهند العقابي، اليوم، أن تشييع جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي في العراق جاء بطلب من الحكومة العراقية وبمشاركة مؤسسات الدولة.

وأعلنت السلطات الإيرانية أن مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي ستُقام في طهران، على أن يُشيّع جثمانه في العراق يوم 8 تموز/ يوليو.

وكان خامنئي قد اغتيل في الغارات الأميركية الإسرائيلية التي استهدفت طهران في 28 شباط/ فبراير الماضي، بعد أكثر من ثلاثة عقود قضاها في منصب المرشد الأعلى، قبل أن يخلفه نجله مجتبى خامنئي.