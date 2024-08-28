النجف.. انهيار "حسينية" والدفاع المدني ينقذ إيرانيين من تحت الأنقاض (صور)

شفق نيوز/ تعرضت حسينية "الإمام الرضا" في شارع الرسول وسط المدينة القديمة لمحافظة النجف، مساء الأربعاء، إلى انهيار جزئي، مخلفاً 5 إصابات على الأقل.

ومبنى الحسينية، بحسب مراسل وكالة شفق نيوز، عبارة عن دار قديم متهالك ويحتوي على سرداب، وسبب انهياره هو قدم المبنى.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في النجف، علي تويج، لوكالة شفق نيوز، إن "الانهيار سببه قدم البناء وتهالكه، بالإضافة إلى الزخم الكبير عليه من قبل الزائرين، خصوصاً مع وجود سرداب أسفله، وجدرانه كانت آيلة للسقوط".

وأضاف تويج، أن "فرق الإنقاذ تواصل عملها في مكان الحادث، وسهلت نقل 5 مصابين إلى المستشفى، وتبحث بين الأنقاض إن كان هناك آخرين".

في غضون ذلك، أكد مدير إعلام صحة النجف، ماهر العبودي، "نقل خمسة مصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم"، مشيراً إلى عدم سقوط أي وفيات جراء الحادث لغاية الآن".

إلى ذلك، أفاد مصدر خاص في النجف، للوكالة، بأن "المصابين بحادث الحسينية من الجنسية الإيرانية، والعمل جار بحثاً عن آخرين تحت الأنقاض".