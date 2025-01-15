النجف.. انتشال جثتين مجهولتي الهوية من نهر الكوفة

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة النجف، يوم الأربعاء، عن انتشال جثتين مجهولتي الهوية من نهر الكوفة وسط المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن معلومات وردت تفيد بوجود غريق في نهر الكوفة، فتوجهت على الفور مفارز الشرطة النهرية إلى الموقع وقام فريق من غواصيها بعملية بحث دقيقة في عمق النهر، مما أسفر عن العثور على جثتين مجهولتي الهوية.

وأشارت القيادة إلى أن هذه الحوادث تأتي على الرغم من التحذيرات المتكررة التي أطلقتها بعدم الاقتراب من الأماكن الخطرة وغير المؤمنة، مؤكدة أنها قامت بنشر أفلام توعوية وحملات إرشادية لحث المواطنين على الالتزام بالتوجيهات.