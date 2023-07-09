النجف.. انتحار منتسب بالحشد الشعبي

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة النجف الاشرف، اليوم الأحد، بأن شخصين اثنين توفيا، أحدهما عنصر في الحشد الشعبي بحادثين منفصلين.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "موظفا في إحدى الشركات المنفذة لمشروع ناحية الحيرة في مدينة النجف الاشرف توفي نتيجة تعرضه لصعقة كهربائية من غطاس مائي بسبب عدم اتخاذه الاحتياطات اللازمة أثناء العمل".

وأضاف المصدر، "كما ان شخصاً يبلغ من العمر 37 عاماً في مدينة النجف مركز المحافظة، أقدم على الانتحار رميا بالرصاص بواسطة سلاح نوع (مسدس)، حيث أطلق النار على رأسه وأنهى حياته على الفور "، لافتا إلى أن "الشخص المنتحر ينتمي لهيئة الحشد الشعبي".