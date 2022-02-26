النجف.. امتعاض "شديد" من الإفراج عن تاجر المخدرات جواد الياسري

شفق نيوز / أعرب عدد من ضباط الأجهزة الأمنية في محافظة النجف، يوم السبت، عن امتعاضهم الشديد من قرار رئيس الجمهورية برهم صالح، إصدار "عفو خاص" عن تاجر المخدرات "الخطير" جواد لؤي الياسري، نجل محافظ النجف.

وأبلغ الضباط وكالة شفق نيوز، شعورهم بـ"خيبة أمل كبيرة بعد قرار العفو الخاص من رئيس الجمهورية، عن تاجر المخدرات (جواد لؤي جواد) الذي اعتقل عام 2018 وبحوزته 50 ألف حبة مخدرة".

وأضافوا أنهم يعرضون حياتهم وحياة عائلاتهم لـ"الخطر في سبيل محاربة هذه الظاهرة الخطيرة على المجتمع، لكن النتيجة تكون بالإفراج عن هؤلاء المعتقلين".

وقالوا الضباط: "لا يلومن أحد الأجهزة الأمنية مرة أخرى بعدم بذل الجهود في سبيل القضاء على هذه الآفة الخطيرة، إذا كان المقابل الإفراج عن هؤلاء الخطرين على المجتمع".

وكانت السلطات العراقية قد أعلنت في عام 2018 إلقاء القبض على أفراد عصابة تتاجر بالمخدرات في منطقة البياع في بغداد، بينهم نجل محافظ النجف.

وأصدرت محكمة جنايات الكرخ في بغداد، عام 2018 حكما بالسجن المؤبد على نجل المحافظ (جواد لؤي جواد الياسري) بعد إدانته بالاتجار بالمخدرات, كما تضمن إلزام (جواد الياسري) دفع غرامة مالية قدرها 30 مليون دينار (25 ألف دولار).