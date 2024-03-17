النجف.. الإعدام لمدان قتل 3 من أقاربه بسبب خلاف على "بسطية" سمك

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في النجف، يوم الاحد، بان محكمة جنايات المحافظة أصدرت حكماً جنائيا بحق مدان بجريمة قتل وإصابة 4 أشخاص من اقربائه.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "محكمة جنايات النجف، اصدرت حكما بالاعدام شنقا حتى الموت بحق متهم تمت ادانته بقتل 3 اشخاص واصابة شخص رابع وهم جميعاً من اقربائه، بسبب خلاف على بسطية لبيع الأسماك في سوق الكوفة الشعبي".

وبين المصدر، ان "القرار صدر استناداً لاحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".