النجف .. الإعدام لمدانين قتلا رجلاً رفض تزويج ابنته لأحدهما

شفق نيوز/ افاد مصدر قضائي، يوم الخميس، أن محكمة جنايات النجف اصدرت حكما بالاعدام لمدانين قتلا رجلا.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن المحكمة أصدرت حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق مدانين أقدما على قتل مواطن رميا بالرصاص بعد ان رفض تزويج ابنته لأحدهما.

وبيّن المصدر أن، الجريمة وقعت في منزل الضحية الكائن في حي الانصار بمدينة النجف.

وكان المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان قد افاد، يوم الأربعاء، أن العراق شهد انخفاضا في معدلات الجريمة بنسبة 15% في العام 2024 مقارنة بالعام 2023.

وذكر المركز في تقرير أصدره أمس، أن جرائم القتل انخفضت بنسبة 22%، حيث تم تسجيل 1,200 حالة قتل في العام 2024 مقارنة بـ 1,540 حالة في عام 2023.