النجف.. الإعدام لمتهم بقتل وإصابة 4 أشخاص بسبب "أبقار"

شفق نيوز- النجف

أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بصدور حكم إعدام بحق متهم بقتل مواطن وإصابة 3 آخرين، نتيجة خلاف حول "أبقار".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "محكمة جنايات النجف أصدرت حكما بالاعدام شنقا حتى الموت، بحق متهم تمت ادانته بارتكاب جريمة قتل احد المواطنين وإصابة 3 آخرين بجروح رميا بالرصاص، على خلفية دخول أبقار المجنى عليه إلى أرض الجاني وأكل التمور المتساقطة على الأرض في ناحية القادسية بمحافظة النجف".

وأضاف أن "القرار صدر استناداً لاحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".