النجف وذي قار.. الإعدام والمؤبد لمتهمين بجرائم قتل

شفق نيوز- النجف

أفاد مصدر مطلع، يوم الثلاثاء، بإصدار حكم بالاعدام شنقا بحق مدان بتهمة قتل من قبل محكمة جنابات النجف، فيما صدر حكم آخر بالسجن المؤبد بحق مدان بجريمة قتل أيضا، في محافظة ذي قار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "محكمة جنايات النجف أصدرت حكما بالاعدام شنقا حتى الموت، بحق مدان اقدم على قتل شاب بآلات حادة وعدد من الطعنات".

وأضاف أن "المتهم قام باخفاء جثة المجنى عليه في احد المشاتل بناحية الحيدرية بالمحافظة".

وفي ذي قار، أفاد مصدر مطلع، بأن "محكمة جنايات ذي قار أًصدرت حكما بالسجن المؤبد، يحق متهم تمت ادانته بارتكاب جريمة قتل وسط مدينة الناصرية وفق احكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

وأضاف أن "المحكمة كذلك اصدرت حكما بالسجن 7 سنوات على ذات المتهم، بعدما تم ادانته بالشروع بارتكاب جريمة قتل وفق احكام المادة 405 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".