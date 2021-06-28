النجف.. القبض على أب يجبر ابنته لممارسة أفعال لا أخلاقية

شفق نيوز/ أعلنت الشرطة المجتمعية التابعة لوزارة الداخلية العراقية، يوم الاثنين، انقاذ فتاة من محاولة الانتحار في محافظة النجف، وذلك اثر تعنيف والدها واكراهها على ممارسة افعال "لا اخلاقية".

وقالت في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن مفرزة مشتركة من قيادة شرطة النجف والشرطة المجتمعية انقذت فتاة من محاولة الانتحار بسبب تعنيف والدها المفرط"، مبينة أن "العملية جاءت على خلفية ورود مناشدة الى الشرطة المجتمعية عبر خطها الساخن المجاني (٤٩٧) من والدة الفتاة البالغة من العمر ٢١ عاماً، داعية فيها المجتمعية الى انقاذ ابنتها من وحشية أبيها ودناءته".

وأوضح البيان أن "الاوامر قد صدرت بتشكيل مفرزة مشتركة من قيادة شرطة النجف، والشرطة المجتمعية في المحافظة، للوقوف على حيثيات المناشدة وتداعياتها"، مضيفا أنه "تبين صحة المعلومات الواردة بعد صدور قرار قاضي التحقيق باستدعاء الفتاة المعنفة التي أفادت بتعرضها للتعنيف والتعذيب المستمر من قبل ابيها واكراهها على ممارسة أفعال لا أخلاقية، الأمر الذي دعا قاضي التحقيق الى إصدار أمر قبض على الأب".

وتابع أنه تم "القبض على الاب بعد هروبه في إحدى سيطرات المحافظة الخارجية، واودع التوقيف للتحقيق معه"، مشيرا الى "تسليم الفتاة الى والدتها المنفصلة عن أبيها".