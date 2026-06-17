النجف.. العتبة العلوية تحتفي بعائلات ضحايا مدرسة ميناب الإيرانية (صور)

شفق نيوز- النجف

أقامت العتبة العلوية في محافظة النجف، يوم الأربعاء، حفلاً لتكريم واستقبال عائلات ضحايا مدرسة الشجرة الطيبة الوافدين من مدينة ميناب الإيرانية.

وقال مدير إعلام العتبة العلوية المقدسة، حيدر رحيم، لوكالة شفق نيوز، إن "الحفل أُقيم في قاعة السيدة آمنة، ضمن صحن السيدة فاطمة الزهراء، بحضور وفد مدرسة الشجرة الطيبة القادم من مدينة ميناب الإيرانية، والذي يضم 128 عائلة من أصل 168 عائلة، بمجموع 360 فرداً من عوائل الشهداء".

وأضاف أن "الزيارة تهدف إلى إحياء القيم الدينية والإنسانية وتكريم تضحيات الشهداء وعوائلهم، فضلاً عن إتاحة الفرصة لهم لزيارة مرقد أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب والعتبات المقدسة في العراق".

وأوضح رحيم أن "هذه المبادرة تأتي في إطار تضامن العتبة العلوية، مع الشعب الإيراني وتلبيةً لتوجيهات المرجعية الدينية العليا في النجف".

وبين أن "العتبة تتكفل بكامل تفاصيل البرنامج منذ مغادرة الزائرين منازلهم وحتى عودتهم إليها، بما يشمل تذاكر السفر والنقل والسكن والضيافة وتنظيم الزيارات إلى العتبات، إضافة إلى توفير جميع المستلزمات لهم".

يشار إلى أن هجوماً صاروخياً استهدف مدرسة الشجرة الطيبة في مدينة ميناب الإيرانية، في الحرب الأميركية الاسرائيلية على إيران، أثناء الدوام الرسمي، ما أسفر عن مقتل (168) طالبًا وطالبة و(25) معلّمًا ومعلمة.