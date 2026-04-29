النجف.. السجن 3 سنوات لأستاذ جامعي بعد إدانته بتلقي رشوة من طالبة

أفاد مصدر أمني في النجف، يوم الأربعاء، بصدور حكم قضائي بالسجن 3 سنوات بحق أستاذ جامعي بعد إدانته بتلقي رشوة من طالبة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن محكمة جنايات النجف أصدرت حكماً بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها خمسة ملايين دينار بحق أستاذ جامعي يعمل في كلية العلوم السياسية بجامعة الكوفة، بعد إدانته بتلقي رشوة من طالبة.

وأوضح المصدر، أن المحكمة أدانت المتهم بأخذ مبلغ 200 ألف دينار من طالبة مقابل السماح لها باجتياز مادة اللغة الإنكليزية.

وأضاف أن الحكم صدر استناداً إلى أحكام القرار رقم 160 لسنة 1983.