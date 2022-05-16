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النجف الدولي يعاود حركة الملاحة الجوية

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-16T10:14:27+0000
النجف الدولي يعاود حركة الملاحة الجوية

شفق نيوز/ أعلنت ادارة مطار النجف الدولي، اليوم الاثنين، عودة حركة الملاحة الجوية في المطار  الى طبيعتها بعد اغلاق دام ساعات بسبب الظروف الجوية.

وقالت في بيان رسمي ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "مطار النجف الدولي يعاود استقبال رحلاته بعد انقطاع دام لساعات بسبب سوء الاحوال الجوية".

كما أوضحت إدارة الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، في بيان مقتضب، أنها "تود اعلام المسافرين بعودة إستئناف رحلاتها المجدولة بشكلٍ طبيعي والتي تم إيقافها صباح اليوم بسبب العواصف الترابية".

وصباح اليوم، أعلنت ادارة مطارات بغداد والنجف والسليمانية، يوم الاثنين، تعطيل الرحلات الجوية إلى إشعار آخر بسبب شدة العاصفة الترابية التي اجتاحت البلاد.

 

ويتعرض العراق منذ نحو شهر إلى عواصف ترابية مستمرة أدت إلى انخفاض مستوى الرؤية وتسببت باختناق المئات من المواطنين الذي دخلوا المستشفيات لتلقي المساعدة الطبية.

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