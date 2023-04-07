النجف.. الدفاع المدني يخمد حريقاً بفندق وينقذ النزلاء في المدينة القديمة

شفق نيوز/ نجحت فرق الدفاع المدني، بإنقاذ وإخلاء وإنعاش نزلاء فندق "شبر السياحي" في شارع الطوسي وسط المدينة القديمة بمحافظة النجف ظهر اليوم الجمعة.

وذكر بيان للدفاع المدني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن حريقا اندلع بسبب تماس كهربائي في الطابق الثالث داخل فندق متعدد الطوابق لتسارع فرق الدفاع المدني بإخلاء وإنقاذ وإنعاش المصابين من نزلاء الفندق متعددي الجنسيات من الزائرين.

ونفذت فرق الدفاع المدني عمليات الاقتحام والإخماد للحريق ومنع امتداد الحادث إلى طوابق الأخرى في الفندق الفندق، وتنهي فرق الدفاع المدني عملها دون تسجيل خسائر بشرية، وفقا للبيان.