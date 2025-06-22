النجف.. الاعدام والسجن المؤبد بحق تجار مخدرات

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات النجف، يوم الأحد، أحكاما تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد بحق اربعة من تجار المخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وأفاد إعلام القضاء العراقي في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، بصدور حكم بحق أحد المدانين بالإعدام بعدما ضبط بحوزته كيلو ونصف غرام من مادة "الميثيل الأمفيتامين" المخدرة، فيما حكمت على ثلاثة آخرين بالسجن المؤبد بعدما ضبطت بحوزتهم 245 غرام من مواد مخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين.

وأشار إلى أن الأحكام بحق المدانين صدرت استنادا لأحكام المادة 27 / أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017.