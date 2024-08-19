النجف.. اعتقال 15 مخالفاً برفع أسعار مواد غذائية أيام الزيارة و3 "لصوص هواتف"

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة محافظة النجف، يوم الاثنين، عن القاء القبض على 15 مخالفاً قاموا برفع الأسعار لبعض المواد الغذائية، مستغلين أيام الزيارة الأربعينية، في حين تمكنت قيادة قوات الحدود من اعتقال 3 متهمين يقومون بسرقة هواتف الزائرين في النجف.

وقالت قيادة الشرطة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بتوجيه من قبل قائد شرطة المحافظة اللواء علاء جابر هاشم،ن تمكنت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة من إلقاء القبض على 15 مخالف لاستغلالهم زيارة الأربعين ورفع الأسعار لمادة الثلج والدجاج والخضروات".

وبينت القيادة أنه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وتم توقيفهم وفق المادة 240 عقوبات".

وأكدت القيادة: أنه "سيتم تجهيز المواكب المنتشرة على طريق النجف-كربلاء ب 6000 قالب ثلج اضافه استمرار معامل انتاج الثلج بتزويد المواكب الحسينية بما تحتاجه من المادة المذكورة".

إلى ذلك، تمكنت قطعات قوات الحدود المشاركة بتأمين زيارة اربعينية الامام الحسين في محافظة النجف وفي عمليات منفصلة من إلقاء القبض على (3) متهمين يقومون بسرقة هواتف الزائرين.

ولفتت القيادة إلى أنه "تم ارجاع الهواتف الى أصحابها وتسليم المتهمين إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".