النجف.. اشتباك بين مرشح انتخابي ومواطنين ينتهي باعتقالات (فيديو)

شفق نيوز– النجف

شهدت بناية محافظة النجف، يوم الأربعاء، عراكاً وتدافعاً بين مواطنين كانوا يبحثون عن التعيينات بعد وصول معلومات بفتح باب التعيين بصفة عقود، بحسب مصدر أمني لوكالة شفق نيوز.

وأشار المصدر إلى أن رئيس تحالف خدمات في المحافظة، عامر النصرالله، حاول استثمار الفرصة وتقديم وعود بالحصول على التعيينات للمواطنين، ما أدى إلى دخول الطرفين في اشتباك وتضارب.

وأضاف المصدر، أن القوات الأمنية تدخلت وأوقفت مجموعة من المتشاجرين على ذمة التحقيق، بينهم رئيس تحالف خدمات، لضبط الوضع واستكمال الإجراءات القانونية.