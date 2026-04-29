النجف.. ارتفاع في إصابات السرطان ومطالبات بإنشاء مركز علاجي جديد

شفق نيوز- النجف

كشفت دائرة صحة النجف، يوم الأربعاء، عن تحول في الإصابات بسرطان الثدي حيث تم التشخيص لدى أعمار أصغر مما كان في السابق، مؤكدة أن هذا المرض ما يزال يتصدر قائمة أكثر أنواع السرطان انتشاراً بين النساء في المحافظة.

وقال مدير إعلام الدائرة، ماهر العبودي لوكالة شفق نيوز، إن "أكثر الفئات العمرية المصابة بسرطان الثدي تبدأ من عمر 30 عاماً فما فوق، بعد أن كانت الإصابات سابقاً تظهر غالباً بعمر 40 أو 50 عاماً"، عازياً ذلك إلى "التلوث البيئي وأنماط الغذاء غير الصحية التي أسهمت في زيادة الإصابات المبكرة".

وأضاف العبودي أن "محافظة النجف تضم مركز الفرات الأوسط للأروام، ومع تزايد أعداد الإصابات بالأمراض السرطانية بات من الضروري إنشاء مركز ثانٍ لاستيعاب أعداد المرضى وتخفيف الضغط عن المركز الحالي".

من جانبها، أوضحت مديرة شعبة السيطرة على السرطان في دائرة صحة النجف، الدكتورة سندس عبد العادل موسى، أن "عدد الإصابات السرطانية المسجلة خلال عام 2025 بلغ 2112 إصابة، مقارنة بـ1379 إصابة فقط في عام 2020"، مؤكدة استمرار تصدر سرطان الثدي لعدد الإصابات سنوياً.

وبيّنت موسى لوكالة شفق نيوز، أن "الإحصائيات المذكورة تخص مرضى محافظة النجف فقط، في حين يستقبل مركز الأورام مرضى من خمس محافظات أخرى لغرض العلاج"، لافتة إلى أن "إجمالي عدد المرضى الذين راجعوا المركز خلال عام 2025 من النجف والمحافظات الأخرى بلغ 50019 مريضاً".

جدير بالذكر أن المصابين بالأورام الخبيثة والسرطانات المختلفة يعانون في العراق من تأخير في إجراء العمليات والحصول على حجوزات بسبب الازدحام الشديد وقلة الكوادر الطبية التي لا تنسجم مع أعداد المرضى، بحسب تحقيق سابق لوكالة شفق نيوز.

وسجل العراق عام 2022 نحو 39 ألفاً و68 إصابة بأمراض سرطانية مختلفة، وأجرى مركز زراعة النخاع النقي وفحص الدم بمدينة الطب أكثر من 400 عملية زرع ذاتي منذ عام 2013، فيما جرت لأول مرة في العراق عملية زرع نخاع لمتبرع عام 2022.

أما في إقليم كوردستان، فإن الإحصائيات الرسمية لوزارة الصحة تشير إلى أنه منذ العام 2012 ولغاية العام 2023 وخلال مدة 12 عاماً تم تشخيص 81 ألفاً و62 مواطناً مصاباً بمرض السرطان من بينهم ما نسبته 23% مصابات بمرض سرطان الثدي من النساء.

وخلال العام الماضي 2025، سجل إقليم كوردستان أكثر من 10 آلاف إصابةجديدة بمرض السرطان، بحسب ما أعلنه وزير الصحة في حكومة الإقليم، سامان البرزنجي، في 4 شباط/ فبراير 2026.